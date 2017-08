Salão do Humor de Piracicaba reúne mais de 200 artistas de 32 países

Mais de 400 obras, de 215 artistas, vindos de 32 países. Esses são os números do 44º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos principais eventos gráficos e de humor do País, que terá início neste sábado (26), com entrada gratuita. Além da mostra principal, que vai premiar os melhores trabalhos nas categorias cartum, caricatura, charge e quadrinhos, além de prêmios temáticos, o evento ainda vai contar com mostras paralelas e uma inédita Feira de Quadrinhos.

Os 410 trabalhos que compõe o Salão do Humor de 2017 foram selecionados a partir de 2.985 obras enviados por 560 artistas de 57 países. Fazem parte da exposição 108 caricaturas, 70 charges, 79 cartuns e 73 tiras, além de 46 prêmios temáticos ‘Criança’ e 34 temáticos ‘Saúde’, todos escolhidos por um júri de seleção formado pelos cartunistas William Hussar, Junião e Orlando Pedroso, pelo professor Ricardo Morellato, pelo caricaturista Baptistão, pela ilustradora Maria Eugênia e pela produtora cultural Ana Helena Curti.

Foto: Divulgação-Rafael Bittencourt

A mostra poderá ser visitada até 12 de outubro, no Armazém 14A do Engenho Central, com entrada gratuita. Entre os temas que predominaram nas obras, estão o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em caricaturas e charges, e o muro que ele propôs para separar o país do México, as novas tecnologias, as redes sociais e questões políticas do Oriente Médio, assim como o drama dos refugiados em todo o mundo. Ao todo, o evento vai distribuir R$ 55 mil em prêmios.