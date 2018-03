Salão do Humor de Americana abre inscrições ao público

O Salão do Humor Internacional de Americana já tem data, tema e local para acontecer. A edição deste ano, que equivale a 19ª realização do evento, ocorre novamente na Câmara Municipal, entre 19 e 27 de maio, com o tema sugerido “Minha Discreta Porção Idiossincrática”, que discute sobre a diversidade. Os interessados em participar devem realizar as inscrições até o dia 4 de maio na Biblioteca Municipal de Americana, gratuitamente. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os artistas poderão inscrever seus trabalhos nas categorias charge, cartum, caricatura, HQ (história em quadrinho), grafite de humor, pequenos contos de humor/poemas jocosos, caricatura em escultura e mangá de humor. As obras devem ser entregues em papel A4. Este ano, será opcional fixar a obra em papel cartão preto, deixando 2,5 centímetros de borda, assim, a comissão julgadora se encarregará de fixar a obra dos classificados para a exposição em papel cartão. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Informações pelo telefone da Biblioteca, 3461-9157, ou com o organizador Geraldo Basanella, pelo telefone 3406-4140 ou e-mail gbasanella@bol.com.br.

No regulamento, o organizador do Salão do Humor de Americana, Geraldo Basanella, explica que o tema “Minha Discreta Porção Idiossincrática” está relacionado ao debate sobre a diversidade. “Imprimimos uma ‘externação’ comportamental que pareça ‘normal’, mesmo sendo impulsionados de outro modo. Escondemo-nos atrás de uma fachada para nos preservar da ideia que outrem possa ter de nossa tendência idiossincrática. Podemos concluir que a criação fica prejudicada por essa ‘timidez’ ao tornar pública uma ideia que poderia ser revolucionária”, justifica.

Basanella cita como exemplos diversas personalidades que destoavam dos padrões e alcançaram reconhecimento, como Santos Dumont, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Gandhi, entre outros. “Muitos, por seu aspecto físico ou modo próprio de ser, hoje padecem de ofensas, invasão de privacidade e violências físicas ou psicológicas, conhecidas como ‘bullying’. Estamos diante do desafio da aceitação da diversidade e da necessária tolerância”, completa.