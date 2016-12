A Rodoviária de Americana tem realizado atividades que visam desmistificar a ideia de que o local não é bom para ser frequentado. Até nesta sexta-feira, será realizada a Feira de Artesanato com artistas locais, das 13h às 21h. E nesta quinta-feira (22), às 19h30, o Coral Ítalo-Brasileiro apresenta repertório baseado em obras brasileiras e italianas de Natal. As entradas são gratuitas. O evento é uma parceria do local junto as secretarias de Obras e Cultura e Turismo da cidade.

“Essa apresentação visa renovar o ambiente da Rodoviária de Americana, que ainda é mal visto na cidade. Dizem que ela é abandonada e suja, mas há um ano o espaço tem sido revitalizado. É interessante ter o coral se apresentando no meio desta ‘loucura’ de fim de ano, onde há muitas pessoas embarcando na semana de Natal, e a rodoviária fica lotada”, explica o administrador do espaço público, Tomaz Migliorelli. Foto: Arquivo_O Liberal

Segundo ele, diariamente a rodoviária recebe 1,9 a 2 mil pessoas. Na semana do Natal, este número aumenta para 2,5 a 3 mil por dia. “Na realidade, nos meses normais, os pagantes de taxas de embarque equivalem a 900 e 1,2 mil pessoas, então esses números se completam por pessoas que acompanham os passageiros ou que utilizam o corredor metropolitano”, observa o administrador. No ano passado, 46 mil pessoas passaram pela rodoviária no mês de dezembro.

Esta não é a primeira vez que a Rodoviária de Americana abre suas portas para atrações culturais. Este ano, o espaço sediou o campeonato de break (dança de rua) “Urbanuz”, que ocorreu no último mês de novembro, com diversas atividades da cultura hip hop. Além disso, o espaço cedeu uma parede para a realização do primeiro grafite da campanha “Juntos Somos Fortes”, do artista Leonardo Smania, em benefício da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). “O pessoal pensa que a rodoviária é só para quem quer viajar, ou ainda para quem deseja fazer coisas erradas. Muitas coisas denigrem a imagem do espaço, e estamos mudando este conceito com a colaboração dos artistas locais”, conclui Migliorelli.

ACONTECE: O Coral Ítalo-Brasileiro se apresenta nesta quinta-feira (22), às 19h30. A entrada é gratuita. A Rodoviária de Americana fica na Rua Ítalo Boschiero, 220, Campo Limpo. Informações pelo telefone 3468-2077.