Projeto leva cores a pista de skate de Sumaré

A pista de skate do bairro Nova Veneza, em Sumaré, foi o primeiro lugar a receber obras do projeto Graffiti do Bem, que tem como objetivo colorir espaços públicos da cidade com a arte de rua. As pinturas foram coordenadas pelos grafiteiros Leandro Ferreira dos Santos e Weslen Almeira, o Gelin.

O projeto percorrerá diversos endereços de Sumaré, visando substituir pichações por arte urbana, possibilitando também as sugestões dos jovens adeptos do grafite e do skate, e formando novos artistas na cidade. Para o prefeito Luiz Dalben, é a oportunidade de deixar Sumaré “colorida, bonita e inovadora”. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Estão previstas ainda pelo projeto pinturas em espaços públicos, além da realização de oficinas e ações de cultura e lazer, voltadas para crianças e adolescentes do Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e projetos sociais. As oficinas serão teóricas, e apresentam informações como a história do grafite, debate sobre pichação, processo de criação de personagem, e em seguida haverá a prática, com uso e testes de sprays e exposições, estimulando a produção de grafite.