Prefeitura de Santa Bárbara oferece oficinas gratuitas em agosto

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para diversas oficinas gratuitas, que serão realizadas na cidade a partir de agosto. As atividades ocorrem no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, no Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) e no Museu da Imigração, e os interessados devem comparecer para realizar as inscrições nos locais.

No Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, será realizada a oficina de Desenho Artístico. As aulas começam no dia 14 de agosto, e ocorrerão às segundas-feiras, às 8h e 14h. As matrículas podem ser realizadas de segunda a sexta, das 8h às 16h30, na Rua Padre Arthur Sampaio, 76, no Conjunto Roberto Romano. Informações pelo telefone 3454-0331.

Foto: Divulgação

No Léo Sallum, serão realizados cursos de Pandeiro e Fotografia, que integram os projetos contemplados pelo Edital de Projetos/2016 com recursos do Fundo Pró Cultura, e de Desenho Artístico e Cartum.