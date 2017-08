Pontos turísticos de Piracicaba recebem esculturas

Foto: Divulgação

Feitos em fibra de vidro e customizados por diversos artistas de Piracicaba, os dez peixes gigantes que integram a Pira Parade estarão expostos nos principais pontos turísticos do município a partir deste sábado, com visitação gratuita. A exposição itinerante, inspirada em grandes intervenções mundiais, como a “Cow Parade”, faz parte das comemorações dos 250 anos da cidade, celebrado no dia 1º de agosto.

As obras podem ser visitadas na Prefeitura Municipal de Piracicaba, na Estação da Paulista, no Aquário Municipal, na Câmara de Vereadores e no Casarão de Turismo até o dia 25 de agosto. Participaram do projeto os artistas Adriana Frias, Daniel Ponciano, Edu Grosso, Eduardo Borges, Elisângela Mathias de Freitas, Erasmo Spadotto, Evelin Debei, João Benatti, Marilu Trevisan e Willian Hussar.

A partir do dia 26, as esculturas, que possuem 1,80 metros de altura e 1,70 metros de largura, ficam no Engenho Central, junto à 44ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Após o período de exposições, as peças serão doadas ao Fundo Social de Solidariedade que abrirá um edital para serem leiloadas diretamente para empresas, arrecadando recursos para investimentos na área social.