Musical ‘Cantando na Chuva’ chega a São Paulo neste sábado

Se o paulistano reclama do baixo índice pluviométrico que vem castigando a cidade nas últimas semanas, ficará plenamente satisfeito ao entrar no Teatro Santander, a partir do sábado. Na noite desse dia, estreia oficialmente Cantando na Chuva, um clássico entre os musicais que traz, além de canções notáveis e coreografias belíssimas, o espetáculo das gotas d’água jorrando em abundância, efeito especial que transforma o espetáculo em um dos principais do ano. “A cena é reproduzida no palco exatamente como é vista no cinema”, conta a produtora Stephanie Mayorkis, diretora da IMM Esporte e Entretenimento.

Um investimento de vida – Cantando na Chuva acompanha dois astros do cinema mudo, Lockwood e Lina Lamont (Claudia), que são obrigados a fazer a transição para os filmes falados. “O problema é que Lina, apesar do charme de uma Marlene Dietrich, tem uma voz horrorosa, o que a impede de dizer os diálogos sem provocar gargalhadas”, conta Claudia, que fez uma intensa preparação vocal. “Meu timbre habitual é o grave, mas aqui resolvi trabalhar em uma área desconhecida para mim, que é o agudo.” Com isso, surgem os melhores momentos cômicos do musical.

Para superar a dificuldade, Lockwood conta com a ajuda de dois amigos, Kathy Selden (Bruna Guerin) e Cosmo Brown (Reiner Tenente). Juntos, eles decidem montar um musical. “Cantando na Chuva é um típico produto dos anos 1950”, comenta Fred Hanson, americano responsável pela direção. “Naquela época, era comum ter cenas com balé, além do uso de canções clássicas dos anos 1920.”

Assim, a montagem brasileira traz duas novidades: o uso integral da música Broadway Melody (outras versões trazem apenas trechos) e a participação de Claudia Raia na famosa sequência de dança que, no cinema, foi vivida por Cyd Charisse. “Era um desperdício não utilizar o talento da Claudia, que estuda balé desde menina”, explica o diretor, que criou uma cena memorável.

A dança, aliás, foi um dos grandes desafios enfrentados pela produção. Para isso, foram convidadas a coreógrafa Kátia Barros e a coreógrafa de sapateado Chris Matallo. “Revisitei a época, marcada pelo jazz, e, a partir do corpo da Claudia, comecei a desenhar os movimentos para os outros bailarinos”, observa Kátia. Nesse contexto, entrou o trabalho de Chris. “O sapateado é dança para se ouvir e música para se ver”, comenta ela, lembrando que microfones foram instalados nos sapatos do elenco. “Afinal, a musicalidade tem de ser transposta também para os pés.”

Nenhum desafio foi maior, no entanto, que fazer chover no palco – afinal, como diz Claudia Raia, “a chuva é o quinto protagonista”. Para isso, foi contratada a empresa britânica Water Sculptures, especializada em simular de garoa a temporal.

Assim, o Teatro Santander ganhou dois tanques, com capacidade para 8 mil litros de água, que produzem o efeito da chuva. O palco foi adaptado para receber um sistema de filtragem e outro de aquecimento, que mantém a água a uma temperatura de 29º C.

Chris Matallo fez testes com sapatos masculinos e femininos com o palco molhado e aprovou. Basta ver o grande final, no qual todos dançam sob a chuva. Momento em que se unem vários talentos do musical brasileiro, como Lázaro Menezes, Thiago Machado, Nábia Villela, Julio Assad e Dagoberto Feliz, entre outros.

SERVIÇO – CANTANDO NA CHUVA

Teatro Santander. Shopping JK. Av. Juscelino Kubitschek, 2.041.

5ª e 6ª, 21h. Sáb., 17h/21h. Dom., 16h/20h.

R$ 50/R$ 260. Até 26/11

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.