Mostras em Americana e S.Bárbara destacam a mulher negra

Duas exposições serão abertas nesta terça-feira na RPT (Região do Polo Têxtil), com foco na luta das mulheres negras, temática relacionada a comemoração do Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20 de novembro. O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana apresenta duas obras da artista plástica paulistana Rosana Paulino. E no Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste, ocorre a mostra fotográfica “Carolinas – Em Preto e Branco”, realizada a partir de parceria do Coletivo Carolina Maria de Jesus em parceria do Coletivo Porã. Ambas têm entrada gratuita.

As obras de Rosana Paulina fazem parte do acervo do MAC de Americana. A artista plástica é reconhecida nacionalmente por trabalhar com questões relacionadas a gênero e etnia. Os visitantes poderão rever a série de gravuras “Assentamento”, exposta em 2013 na cidade, e o livro de artista “História Natural”, criado no ano passado. Objetivo da artista com os trabalhos é propor novos olhares sobre a cultura afro-brasileira, principalmente abordando a posição da mulher negra na sociedade brasileira.

Os trabalhos ficarão disponíveis para visitação no hall do MAC, com funcionamento de segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 16h30, e às terças-feiras, das 7h às 22h, até o dia 30 de novembro. O MAC fica nas dependências do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, no endereço Avenida Brasil, 1.293, Parque Residencial Nardini. Informações pelo telefone 3408-4800.