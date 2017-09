Mostra de alunos mescla estilos artísticos em Limeira

Cerca de 30 pinturas dos mais variados gêneros e temas estão expostas na mostra “Novos Olhares”, em cartaz na Galeria da Faal (Faculdade de Administração e Artes de Limeira) até o dia 22 de setembro, com entrada gratuita. As obras presentes na mostra foram criadas pelos estudantes da disciplina de introdução à pintura do curso de Artes Visuais da faculdade, ministrado pelo professor hortolandense Lucas Costa.

“A exposição conta com trabalhos bem distintos”, explicou o professor. “Na disciplina, a ideia era apresentar os gêneros mais tradicionais da pintura, como paisagem, natureza morta e autorretrato. Então, durante todo o semestre, nós analisamos esses movimentos com técnicas distintas. Começamos com técnicas a base de água, como a tinta acrílica, e depois trabalhamos com a tinta a óleo. Então, boa parte das obras foram finalizadas com técnica mista, pois carregam os dois tipos de tinta”, ressaltou Costa.

Foto: Gabriel Scabora

O artista hortolandense tem mestrado em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp (Universidade Estadual Paulista), e bacharelado em artes visuais pela mesma instituição. Além disso, já faturou os prêmios de fotoperformance do SAV (Salão de Artes de Vinhedo), em 2015, e na categoria vídeo do “Arte Pará”, da Fundação Rômulo Maiorana, do Pará, em 2014. No mesmo ano, conquistou o primeiro prêmio na categoria vídeoperformance na 74º Edição do Salão Ararense de Artes Plásticas, em Araras.