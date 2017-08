Metrô de SP terá exposição em homenagem à Frida Kahlo

A estação Clínicas, da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, recebe a partir desta quinta-feira uma exposição com obras em homenagem à artista plástica mexicana Frida Kahlo.

As 17 obras da exposição “ArteSóFrida” estarão disponíveis para os usuários durante todo o mês de agosto. A exposição que coloca Frida como personagem central é da artista plástica digital Juliana Juaquina.

Entre as imagens, estão a “Maria Frida Bonita”, representando a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros. Há ainda a “Frida Nevermind”, com a pintora em uma capa da banda Nirvana, e “Frida Spock”, como uma das personagens do filme “Jornada nas Estrelas”.