Ilustrador mostra bastidores de HQ em exposição

Esta é a sinopse da HQ (história em quadrinhos) “Desastres Ambulantes”, do ilustrador americanense Romi Carlos, e do roteirista Guilherme Smee, de Porto Alegre. O projeto foi contemplado pelo Proac (Programação de Ação Cultural) do Estado de São Paulo Editais, e lançado pela Marsupial Editora, com direito a divulgação na última edição da Comic Con Experience.

A HQ é composta por 48 páginas, com alguns extras como o texto do roteiro na primeira página, o passo a passo de sua execução, e alguns estudos dos personagens. “Uma parte da história se passou na Segunda Guerra Mundial, então mantivemos os tons de cinza, e depois na gráfica escolhemos um Pantone para virar sépia. Decidi fazer tudo, só que pra isso, teria que ilustrar tudo em tons de cinza, pois era mais rápido e acabou casando com o clima da história”, conta Romi Carlos ao LIBERAL sobre os detalhes da produção da obra.

Influências. Ele conta que o trabalho foi influenciado por artistas como Ray Bradgury e Brian Michaels Bendis. “Teve muita influência dos mestres da ficção científica norte-americana, bem como empregando um estilo narrativo mais próximo das narrativas modernas”. Também há uma influência musical na obra: a música “Learn To Fly”, da banda Foo Fighters. “A história trata sobre aviação e o mundo militar. Foo Fighters, de onde veio o nome da banda, é o nome dado a estranhas luzes que se movimentavam no céu e que confundiam os pilotos de avião durante as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Esses elementos estarão presentes em nossa narrativa”, conclui Carlos.

Acontece. A exposição “Ilustrando Desastres Ambulantes” pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, até o dia 31 de janeiro. A entrada é gratuita. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Informações pelo telefone 3461-9157.