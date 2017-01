‘Hello Kitty’ chega à Campinas em exposição

A personagem japonesa Hello Kitty, uma das mais tradicionais nas artes gráficas mundiais, ganha programação especial no Shopping Iguatemi Campinas a partir desta terça-feira (17). A mostra “O Mundo da Hello Kitty” pode ser conferida com entrada gratuita, de domingo a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 10h às 22h, até o dia 29 de janeiro.

Na exposição do Iguatemi, o público poderá conhecer as curiosidades da Hello Kitty pelo mundo, ilustrações temáticas, ações de moda, peças vindas com exclusividade do Japão e também uma linha do tempo, destacando as várias fases da personagem. Também integra a mostra duas estátuas de fibra da personagem, com 1,40 metros de altura e customização assinadas por Romero Britto. Foto: Divulgação

Há também em destaque uma miniatura da boneca com vestido assinado pelo estilista Sandro Barros. Nos dois finais de semana da exposição, dias 21 e 22 e 27 e 28 de janeiro, a personagem recepcionará os visitantes da mostra, para o público fotografar e interagir com a Hello Kitty.

A “gatinha” completou 40 anos em 2014. A ícone do anime japonês foi criada pela designer Yuko Shimizu, em 1974 e já foi levada para a TV como uma série de desenhos animados, exibidos desde 1986, além de jogos eletrônicos, uma série de guitarras da marca Fender, entre outros acessórios.

