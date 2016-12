Os alunos formandos em Design na Facamp (Faculdade de Campinas) apresentam a exposição fotográfica “De Corpo, Cor e Alma” na Livraria da Vila, no Galleria Shopping, em Campinas. A mostra pode ser vista diariamente das 10h às 22h, com entrada gratuita, até 15 de janeiro. A exposição é resultado da disciplina “Design Aplicado”, sob a curadoria da professora Gisele Bertinato.

A designer americanense Camila Gargantini é uma das expositoras da mostra. Ela explica que o acervo é composto por 30 fotografias de diferentes alunos. “A única obrigação era que as imagens fossem feitas dentro do estúdio da Facamp, desafiando a criatividade de cada grupo de alunos e a partir disso, foi criado o nome da exposição, e não o contrário”. Foto: Divulgação

Além de expor, a americanense também é responsável pelo logo da exposição. “Foi um desafio muito grande, a Facamp tem uma metodologia interessante de sempre que possível pegar cases reais para inserir os alunos no mercado e propor desafios da vida adulta e principalmente para mim que sempre fui apaixonada por artes visuais, ter esse primeiro contato com as pessoas reconhecendo o nosso trabalho criativo e não tão mercadológico foi muito legal”, conclui Camila.