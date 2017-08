Fotógrafa de Americana questiona a moda atual

“Eu acredito muito na fotografia como um fator de mudança social. Por isso, gosto de pensar na fotografia como uma forma de propor as pessoas a fazerem escolhas conscientes”. É com esse pensamento que a fotógrafa americanense Ada Schveitzer inaugura nesta terça-feira, a partir das 19h a exposição “Moda: da euforia ao aprisionamento”, no bar e restaurante Piola, localizado no bairro Cambuí, em Campinas.

Com fotografias impressas em tecidos de até 1,80m, a fotógrafa busca, por meio da junção de fotografia e moda, fazer com que os visitantes reflitam sobre a influência da indústria nos modelos de manipulação social e o impacto da imagem que construímos em sociedade através das roupas que usamos.

Foto: Ada Schveitzer

“A moda sempre esteve presente em nossas vidas através de conceitos, servindo de expressão do artista e de quem usa a roupa”, explica Ada. “O objetivo da exposição é levar as pessoas a refletirem sobre um problema, porque vivemos em uma época em que somos um verdadeiro outdoor ambulante”, complementa. “Com a exposição, não quero apontar para o que é certo ou errado, mas quero que as pessoas pensem como ela se relaciona com a moda dentro desse mundo. Deixo as imagens e questionamentos nas mãos do expectador”.