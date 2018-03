Fábrica das Artes celebra Dia do Circo durante o final de semana

Foto: Paula Poltronix - Divulgação

No dia 27 de março, é comemorado no Brasil o Dia do Circo. A data remete ao aniversário do icônico artista circense Abelardo Pinto, conhecido como o Palhaço Piolin. Para celebrar este importante segmento artístico, a Associação Fábrica das Artes antecipa a data e promove neste fim de semana três apresentações circenses no teatro da sua sede, em Americana, na programação “Semana do Circo”. Os ingressos serão distribuídos a partir das 19h, e equivalem ao Ticket Cultura, em que o público decide o valor da atração. As apresentações ocorrem às 20h.

A primeira montagem da programação será “O Palhaço Sou Eu”, espetáculo dos anfitriões GTT (Grupo Teatral Ta’lento), de Americana. Três atores palhaços se revezam em cenas divertidas a partir de clássicas “gags” circenses. Eles são interpretados pelos atores Carlos Eduardo Nascimento, Elliot Souza e Ellis Almeida, sob direção de Carlos Justi.

No sábado, será a vez de “Jerônimo Show”, espetáculo da Companhia Circo Caramba, de Campinas. Nesta apresentação, o palhaço Jerônimo prepara ao seu “respeitável público” um espetáculo no qual demonstrará todo seu talento como músico e artista circense. Esta excêntrica figura, que realmente acredita ser um “showman”, é interpretada por Thiago Sales, artista que realiza pesquisa sobre a linguagem do palhaço e sua relação com a música há mais de uma década.

Encerramento. E o espetáculo “Mistérius”, da Família Burg, de Campinas, encerra a programação do Dia do Circo neste domingo. A montagem é a mais nova do grupo circense, que traz ao palco truques de desaparecimento e transformações com objetos e pessoas. O protagonista e sua assistente tropeçam entre passes de mágica, hipnose, e outras técnicas que misturam humor e magia.

Acontece. A Semana do Circo do Fábrica das Artes ocorre entre hoje e domingo, sempre às 20h.

A entrada equivale ao Ticket Cultura. O Fábrica das Artes fica na Rua Doutor Cícero Jones, 146, Vila Redher. www.fabricadasartes.art.br