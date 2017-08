Exposição “UrbanosSoma” pode ser conferida no Sesi Americana

O ser humano e o espaço urbano podem ser um único ser, defende a fotógrafa paulistana Lorena Hollander. Inspirada nesta conexão entre pessoas e ambientes, ela criou a exposição fotográfica “UrbanosSoma”, que pode ser conferida até o dia 16 de agosto no Sesi (Serviço Social da Indústria) Americana. A visitação segue aberta de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19h30, e aos sábados, das 9h às 16h, com entrada gratuita.

A série fotográfica é constituída por fotomontagens, que buscam criar o diálogo entre o corpo humano e a cidade. As imagens se propõem a decorar os espaços com silhuetas humanas, não apenas como miniaturas que refletiam a vida contida, mas também com um tamanho proporcional ao dos grandes monumentos encontrados. É um retrato do “ser-cidade”, por meio do resgate do valor do indivíduo que a preenche.

Com isso, a série foi impressa em diversas superfícies, desde o papel, passando pelo vinil, tela e chapa de alumínio. A partir disso, destaca a reação do indivíduo frente às tendências das massas e “desumanizadoras” das megalópoles, e coloca em uma mesma escala o corpo e os edifícios. Lorena afirma tentar revelar a importância da participação dos cidadãos na construção da cidade, da mesma forma que essa, por sua vez, determina a constituição do ser que a habita.