Exposição ‘Um Presente Pra Ciccillo’ traz obras de artistas de renome a Campinas

A exposição “Um Presente Pra Ciccillo” foi aberta no Sesi (Serviço Social da Indústria) Amoreiras, em Campinas, na última sexta-feira (30). A mostra traz 38 obras de artistas consagrados do Brasil, cedidas pela Fundação Marcos Amaro. Nela, estão trabalhos assinados por Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi, Victor Brecheret e Geraldo de Barros. A visitação segue aberta até 19 de agosto, de terça a sábado, das 9h às 20h, exceto feriado. Foto: Divulgação

Os desenhos, aquarelas e gravuras que compõem a exposição integravam um álbum elaborado especialmente para presentear Ciccillo Matarazzo, como era conhecido Francisco Matarazzo Sobrinho. Junto a esposa, ele revolucionou a arte brasileira, criando o Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Bienal de São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

LEIA TAMBÉM: Artista transforma fobias em obras de artes na Biblioteca de Americana

O álbum foi entregue a Matarazzo pelo político Oscar Pedroso d’Horta, em 16 de novembro de 1953, durante a segunda edição da Bienal Internacional de São Paulo. O amigo resolveu articular a homenagem, procurando dar a ela um caráter mais íntimo e carinhoso. O conjunto das obras foi cedido pela Fundação Marcos Amaro para a exposição no Espaço Galeria do Sesi São Paulo, com o objetivo de expandir a cultura para o interior paulista.