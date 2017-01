Exposição traz pinturas inspiradas em Minas Gerais

O artista plástico mineiro Leônidas Rodrigues da Silva inspirou-se nas paisagens de seu estado natal para criar a mostra “Encantos de Ouro Preto”. O acervo pode ser conferido na Associação Pró-Memória de Sumaré, sediada no Centro de Memória Thomaz Didona, até o próximo dia 31 de janeiro. A visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A entrada é gratuita. Foto: Divulgação

A exposição “Encantos de Ouro Preto” é composta por 15 quadros, produzidos com a técnica de óleo sobre tela. Leônidas retrata a realidade e paisagens típicas de Minas Gerais, seu estado natal. Ele é natural de Lagoa da Prata, mas inspirou-se principalmente no município de Ouro Preto para compor sua exposição. As duas cidades têm cerca de 214 quilômetros de distância.

Leônidas começou a pintar de forma autodidata e hoje está radicado no interior paulista. Ele é fundador da Associação de Belas Artes Amigos de Armando Ferreira Lima, sediada no Anhanguera Outlet Center, em Nova Odessa, onde expõe obras junto a outros artistas da região. Sua principal característica artística é o uso de cores vibrantes e pinceladas fortes.

ACONTECE: A exposição “Encantos de Ouro Preto” pode ser vista de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30, até o dia 31. A entrada é gratuita. O Centro de Memória Thomaz Didona fica na Praça da República, 102, Centro. Informações pelo telefone 3803-3016.