Exposição sobre pontos históricos de Americana é aberta na câmara

A exposição “Um Olhar Fotográfico Sobre as Fontes Históricas de Americana” pode ser conferida no saguão da Câmara Municipal de Americana a partir desta quarta-feira (2). O acervo, composto por fotografias dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor Wilson Camargo segue exposto até o dia 31 de agosto, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

A mostra retrata diversos pontos históricos que foram visitados pelos alunos, sob orientação da professora de História Cláudia Monteiro. “A estratégia foi utilizar os aparelhos celulares e câmeras fotográficas e usar a fotografia como fenômeno de preservação, o olhar histórico visto pela fotografia, a mesma auxiliando como recurso na pesquisa”, explica a professora. Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

Cláudia, que também é representante da Unegro (União Nacional do Povo Negro) Americana, destaca que a produção ainda teve como objetivo destacar a trajetória histórica do povo negro no município. “O negro deixou um legado na formação das riquezas dessa cidade, mas infelizmente foi severamente negligenciado e ocultado nos seus registros históricos”, aponta.