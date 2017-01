Exposição na Biblioteca Municipal reúne obras consagradas

Não é o Museu do Louvre, na França; o National Gallery, em Londres; o Masp (Museu de Arte de São Paulo) ou o Metropolitan Museum of Art, de Nova York. Entretanto, algumas raridades destes acervos renomados pelo mundo podem ser vistas em reproduções na exposição “Pinacoteca”, da Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, em Americana. O acervo, composto por fac-símiles de mestres da pintura, pode ser conferido até o dia 27 de janeiro, com entrada gratuita e visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

“Estávamos à procura de uma exposição para este mês de janeiro, e aí lembrei que aqui na biblioteca tínhamos uma coleção de reproduções produzidas por diversos veículos nacionais e que foram doadas a nós, mas estavam paradas no nosso acervo”, conta o orientador cultural do espaço, Leonardo Luciano. A ideia deu certo e as obras seguem expostas, trazendo para as paredes do prédio histórico obras de Renoir, Picasso, Van Gogh, e até a concorrida “Monalisa” de Leonardo da Vinci.

Foto: Reprodução

A brincadeira da Biblioteca Municipal tem arrancado olhares curiosos dos frequentadores do espaço. “São obras bastantes famosas, mas pode ser que muita gente não as conheça. Mas é legal ver o pessoal parando nos corredores e questionando ‘Peraí, o que é que a ‘Monalisa’ está fazendo aqui?”, brinca Luciano. As reproduções estão em tamanho A3. “Até seria mais legal se elas fossem maiores”, observa o orientador cultural.

Agenda

A agenda de exposições da Biblioteca Municipal de Americana segue aberta. Os artistas plásticos interessados em ocuparem os espaços com suas obras devem entrar em contato com Leonardo Luciano. O orientador cultural enfatiza que o espaço também está de “portas abertas” para artistas de outros segmentos, como autores que quiserem realizar eventos literários, ou músicos que desejam se apresentar no local.

No ano passado, 47,2 mil pessoas frequentaram a Biblioteca Municipal, e ao longo do ano, o espaço sediou oito exposições de arte, além de 59 sessões de cinema, com o projeto Cine Biblioteca, 63 visitas guiadas, três lançamentos de livros, duas feiras de trocas de livros, uma palestra e até uma apresentação teatral.

“Estamos no centro da cidade, então o prédio permite isso. E as bibliotecas de hoje seguem esta tendência. Existe um discurso que diz que as bibliotecas têm um certo medo de tornarem-se obsoletas, por isso precisam ‘variar o cardápio’”, destaca Luciano.

ACONTECE: A exposição “Pinacoteca” pode ser vista de segunda a sexta, das 9h às 18h, até o dia 27 de janeiro. A entrada é gratuita. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Informações pelo telefone 3461-9157.