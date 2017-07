Exposição em Nova Odessa homenageia o carnavalesco Canjica

A escola de artes Helena Barufaldi Artes promove a exposição “A Arte na Mão, no Pé e no Coração” nesta sexta-feira (7), às 20h. Os trabalhos, criados pelos alunos da instituição, podem ser conferidos no saguão da Prefeitura de Nova Odessa até o próximo dia 28, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Na ocasião, além de apresentarem os resultados dos estudos em artes realizados ao longo dos últimos meses, a escola homenageia o carnavalesco Carlos Aguiar Epiphânio, o Canjica, que faleceu recentemente. “Ele era uma pessoa muito conhecida na cidade, e quando estávamos preparando a exposição, soubemos da sua morte. Por isso, decidimos fazer esta homenagem”, explica Maria Helena Barufaldi, proprietária da instituição de artes. Foto: Divulgação

Helena contou ao LIBERAL que o homenageado era reconhecido na cidade e também na região por suas participações nos Carnavais. “Ele era bastante amoroso, prestativo, educado, e tinha mania de andar vestido com um terno branco, assim como fazem os antigos sambistas do Rio de Janeiro. O nome da exposição foi decidido pois os alunos fazem arte com a mão, que são os desenhos, e o Canjica fazia com o pé e o coração, com o samba”, explica Maria Helena.