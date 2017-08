Exposição com pinturas de Carlos Valério ocorre na Unimep Taquaral

O artista Carlos Valério realiza sua quarta exposição individual no hall administrativo da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) – Campus Taquaral, em Piracicaba. Intitulada “De Cor a Cor”, a mostra pode ser conferida até o próximo dia 2 de setembro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 16h. Foto: Divulgação

“De Cor a Cor” reúne diversas pinturas a óleo de Valério, material que permite que o trabalho do artista se desenvolva com mais calma, por meio da construção em etapas. Também estão expostas pinturas em acrílico a base de água, cuja secagem da tinta ocorre com mais rapidez, e com isso o trabalho se desenvolve com mais agilidade.

A mostra, que também equivale a oitava exposição do artista na Unimep, entre mostras individuais e coletivas, começou a ser desenvolvida no ano passado. “No início começava o rascunho da obra com a tinta acrílica e o acabamento com tinta à óleo. Gradativamente passei a trabalhar somente com a acrílica”, explicou Valério. As obras retratam tanto paisagens, quanto símbolos religiosos, característicos da cultura piracicabana.