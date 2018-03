Exposição ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ começa neste sábado

Poucos programas da televisão brasileira são lembrados com tanto carinho pelos fãs – de todas as idades – quanto “Castelo Rá-Tim-Bum”, da TV Cultura. Criação de Flávio de Souza e Cao Hamburger, a série contava as aventuras de Nino, um jovem bruxo de 300 anos e seus amigos Pedro, Biba e Zequinha. O programa estreou em 9 de maio de 1994, contou com 90 episódios e continuou no imaginário do público por mais de duas décadas.

Numa era de revivals, em que a nostalgia está em alta, o Castelo logo deixou os estúdios da Fundação Padre Anchieta para ser reaberto, dessa vez para visitação do público. O MIS (Museus da Imagem e do Som) de São Paulo foi o primeiro a receber uma exposição que retratava os bastidores do seriado. Depois, a mostra cresceu e se acomodou no Memorial da América Latina, também em São Paulo. Agora, é a vez da região de Campinas conhecer, pela primeira vez, os corredores do Castelo.

























































































































+ 52

Resumir Galeria

“A exposição já aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas num formato de museu ou galerias, agora a gente trabalhou junto a TV Cultura para adaptá-la e poder percorrer pelo País”, disse Júlio Cardoso, da 21 Eventos, responsável por trazer a mostra para Campinas.

“A exposição é um sucesso tanto de público quanto de crítica e Campinas é a primeira parada no interior”, ressaltou. A mostra abre para o público neste sábado (já com ingressos esgotados) e segue em cartaz, no Shopping Iguatemi, até o dia 10 de junho. Nesta sexta-feira, a reportagem do LIBERAL teve a oportunidade de conhecer a exposição, aberta exclusivamente para visitação da imprensa e, fora alguns detalhes estruturais, ela é basicamente a mesma da realizada no Memorial da América Latina. Foto: João Carlos Nascimento-Divulgação (38)

“Lá, o espaço foi criado para a exposição, e aqui para o shopping, foi preciso adaptar”, apontou Cardoso. “Mas, de acervo, temos 80% do material da exposição original. São informações de bastidores, recortes de jornal, cartas, figurinos, bonecos e cenários”.

Quem quiser visitar a mostra, no entanto, é melhor se apressar. “A procura já está incrível, a exposição já inaugura com ingressos esgotados no primeiro fim de semana”, comentou Cardoso. “Ao todo, já vendemos 10 mil ingressos só na pré-venda, ou seja, quem quiser ver, precisa correr”. Foto: João Carlos Nascimento-Divulgação (24)

Programa

O Castelo Rá-Tim-Bum foi um dos projetos mais grandiosos da TV Cultura e considerado um paradigma na programação infantil mundial. No total, foram 250 profissionais envolvidos na produção, incluindo professores de ciências, história, matemática, música, literatura e artes.

ACONTECE:

A exposição “Castelo Rá-Tim-Bum” acontece de 24 de março a 10 de junho, no primeiro piso do Shopping Center Iguatemi.

O shopping fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina.

Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 20.

Informações pelo site www.exposicaocastelo ratimbum.com.br