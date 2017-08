Espaço Flaskô recebe espetáculo de dança

Em definição, relicário é um lugar destinado para guardar ou proteger coisas preciosas. Para os artistas do Núcleo BPI, no entanto, nosso próprio corpo pode funcionar para esse propósito. Esse é o ponto de partida do espetáculo de dança “O Corpo do Relicário”, que estreia neste fim de semana, em Sumaré, com duas apresentações gratuitas. A proposta é fazer com que o espectador mergulhe em suas emoções através da dança.

“É um espetáculo visceral que traz ousadia, sacralidade e uma linguagem corporal excepcional”, resumiu Graziela Rodrigues, diretora da peça e professora titular do Instituto de Artes da Unicamp (Universidade de Campinas). As apresentações são resultado de sete meses de pesquisas, laboratórios e ensaios de sete bailarinos, todos artistas pesquisadores da pós-graduação em Artes da Cena da universidade.

Foto: Divulgação

O espetáculo de dança será apresentado pela primeira vez ao público neste sábado e domingo, às 19h, com entrada gratuita, no galpão da Fábrica Flaskô. Depois disso, segue para Ribeirão Preto, com apresentações nos dias 2 e 3 de setembro, no Armazém Baixada, como parte da programação do 13º Festival de Teatro do TPC (Teatro Popular de Comédia). A peça retorna para apresentações em Campinas, na Estação Guanabara, nos dias 5 e 6 de setembro.