Em Campinas, exposição relembra a atuação dos pracinhas

“A exposição é importante porque nós não temos uma tradição de conhecer a nossa história, nem da contribuição desses jovens para um processo tão importante quanto foi a redemocratização”, explicou Célio Tasinafo, professor de história do colégio, mestre e doutor pela Unicamp (Universidade de Campinas). “Então, para as gerações mais jovens, é fundamental, já que a maioria desconhece. Já para os mais antigos, é uma forma de se ver reconhecido por um papel tão importante desempenhado na história”.

Toda essa história, no entanto, vem se perdendo no decorrer dos anos. Com o intuito de propagar os conhecimentos do período e a importância desses personagens para a história mundial, o colégio Oficina do Estudante, em Campinas, abre nesta sexta-feira a exposição “Pracinhas: Nossos Heróis”. Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada até o dia 9 de outubro, sempre de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Os pracinhas brasileiros foram uma força expedicionária importante durante a Segunda Guerra Mundial, quando combateram o fascismo de Mussolini. A presença desses jovens na Itália é considerada fundamental para que os Aliados derrotassem as forças do Eixo na Itália. Além disso, após o retorno dos brasileiros ao país, comandado então por Getúlio Vargas e seu Estado Novo, foram importantes para o processo de redemocratização do Brasil.

Segundo o professor, a entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados foi importante para o conflito na Itália, mas também para o Brasil. “O governo Vargas era muito mais próximo do fascismo do Mussolini do que dos governos liberais da França, do Reino Unido ou mesmo dos Estados Unidos, mas quem ofereceu melhores condições para acelerar nosso processo de industrialização foram os EUA, então, o Brasil acabou entrando na guerra contra os fascistas. No retorno, não faria sentido apoiar um governo totalitarista”, lembrou.

O pracinha campineiro Sylvio Rodrigues completará 100 anos de vida no dia 19 de agosto. A exposição, além de relembrar a atuação desses jovens no conflito, também tem como objetivo homenagear esse importante personagem da cidade. A iniciativa é da escola em parceria com a Associação dos Expedicionários de Campinas e com o grupo de encenação histórica Dogs of War.

ACONTECE: A exposição “Pracinhas: Nossos Heróis” tem início nesta sexta-feira, às 9h. A entrada é gratuita. O Oficina do Estudante fica na Avenida Brasil, 601, no Jardim Guanabara, em Campinas. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h às 18h, até 9 de outubro. Informações pelo telefone 3241-6688.