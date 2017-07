Diferenciação de preços entre homens e mulheres em eventos é proibida

Em Americana, a casa de shows Diamond, bastante frequentada pelo público sertanejo, anunciou a adequação às normas vigentes pelas redes sociais logo na manhã de segunda-feira. “Como empresário, vejo que a cobrança do valor menor para mulher é uma cultura do Brasil. E hoje o movimento feminista busca os direitos iguais das mulheres, algo com o que eu concordo plenamente. O fato de você cobrar o valor menor para mulher era um benefício, não um malefício. Mas se entende-se que isso é um malefício, vamos nos adequar a esta situação”, observou o proprietário da casa, Eliton Leite.

A partir desse período, o consumidor poderá exigir o mesmo valor cobrado às mulheres, caso ainda haja diferenciação. “Se o estabelecimento se recusar a aceitar o menor valor, o consumidor deve acionar os órgãos de defesa do consumidor, que fiscalizarão e autuarão o local”, observou o secretário nacional do Consumidor, Arthur Rollo, no material de divulgação do órgão sobre a determinação. O LIBERAL entrou em contato com produtores de eventos da região para captar opiniões sobre esta mudança. Foto: Divulgação

A diferenciação de preços entre homens e mulheres em eventos diversos do Brasil tornou-se polêmica após uma matéria exibida há duas semanas pelo programa dominical “Fantástico”, da Rede Globo. A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) divulgou na última segunda-feira (3) que esta prática comum no setor de lazer e entretenimento é ilegal, e em um mês, as casas noturnas, bares e restaurantes terão que se adequarem à determinação.

A reportagem também tentou contato com a organização do evento “Bárbaros BBQ”, cuja segunda edição, realizada em Americana em abril, cobrou no segundo lote R$ 180 das “damas”, e R$ 210 dos “cavalheiros”. A assessoria de imprensa afirmou em nota que o Bárbaros BBQ só vai se posicionar a respeito quando houver uma determinação do Ministério da Justiça regulamentada. “Após entrar em vigor, a empresa promotora do evento garante que seguirá todas as normas legais. A assessoria informa, ainda, que se resguarda legalmente em todas edições para garantir que todas determinações da Justiça sejam cumpridas”, retornaram. O LIBERAL também tentou contato com o John Gow Irish Pub, em Americana, que realiza cobranças diferenciadas, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Favoráveis

Contemplado na última edição do Prêmio Destaques Culturais de Americana, o produtor Juarez Godoy, responsável pelo “JucaJazz”, acredita que a medida chama a atenção para as desigualdades presentes na sociedade. “Elas atestam nossas limitações como País cheio de distorções e injustiças. No ‘JucaJazz’, não há diferença de preço, não vemos necessidade nem motivo para isso”, justifica. O evento mensal, realizado no John Gow Irish Pub, mantém sua entrada fixa de R$ 15 nas últimas 17 edições.

O produtor Patrick Lima, da Datribo Eventos e Tribo Cahaya, conta que esta determinação “demorou para acontecer”, e que demonstra uma evolução do País. “Sou contra esse ‘hábito’ que alguns produtores têm de objetificação da mulher usando-as como ‘isca’ pra atrair público masculino. Nos eventos que trabalho prezo sempre a igualdade de gêneros e isso tem ficado cada vez mais evidente com a presença de várias ‘tribos’ compartilhando da mesma ideia. Tem quem use o fato de que o salário das mulheres em modo geral é menor que dos homens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mas a meu ver isso não condiz com a luta das mulheres por igualdade”.

O responsável pela programação do NoCanto Bar, em Nova Odessa, Lucas Demazzi, afirma que a casa opta por não cobrar valores diferentes de homens e mulheres em suas produções sem parceiros externos. “Pensando juntos e pedindo opiniões para clientes, percebemos que ‘dar força’ a uma prática dessas, é remar contra um movimento que desfavorece as mulheres do nosso corpo de colaboradores, clientes, amigas, familiares, enfim.”. Segundo ele, a casa adotou como estratégia de mercado descontos para o público que chega primeiro em alguns eventos.