Conselho de Cultura divulga projetos habilitados em Santa Bárbara

O Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste divulgou na última segunda-feira (16), via assessoria de imprensa, os projetos habilitados pelo Concurso de Projetos Para Bibliotecas nº1 de 2016, e também pelo Concurso de Projetos nº 2 de 2016. As propostas serão viabilizadas com recursos do Fundo Pró Cultura barbarense.

O Concurso nº 1 contará com recurso de R$ 30 mil, que será usado para a realização do projeto “Nas Asas da Leitura”, proposto pela Xekmat Promoções e Eventos. O concurso foi aberto para projetos que visam fomentar a prática da leitura, promover novos talentos, possibilitar a difusão dos trabalhos culturais em todos os seus aspectos, além de trazer público às Bibliotecas Municipais Maria Aparecia Nogueira, no Centro; o Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, na Cidade Nova; e a Biblioteca Neide Crocomo, do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) das Artes, no Planalto do Sol 2. Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

Já o Concurso nº 2 conta com recursos de R$ 100 mil, com valor limite de R$ 10 mil de contemplação por projeto. Neste segundo concurso, foram selecionados projetos culturais nas áreas de arte (artes visuais, música, artesanato, artes cênicas, literatura, audiovisual e contação de histórias) e patrimônio cultural (comunidades tradicionais, culturas afro-brasileiras, culturas populares, arquivos, museus e salas de memória).

Dos 20 interessados no edital, 12 foram aprovados: “Fotografia, Arte e Tecnologia”, de Rosangela de Jesus Vaz; “Trilhos e Trilhas”, da Fundação Romi; “Cena Bárbara” de Edson R. Nepomuceno; “ Cantando e Contando Histórias”, de Waldinéia Baseio; “Escola de Batuques – Oficina de Pandeiro”, de Hélio Alexandre P. Cunha; “Histórias de Déu em Déu”, de Renata R.P.G. Oliveira; “Capacitação – O Ator como atleta das emoções”, de Otávio Delaneza; “Uirapuru – Uma Lenda”, de Bruno Smaniotto; “A Paixão em Cenas”, de Evandro Felix Carneiro; “Projeto Consciência Negra”, de Atanael Santos Motta Jr.; “A Imigração Norte Americana”, da Fraternidade Descendência Americana; e o “Rock Na Estação”, de Márcio Varella.