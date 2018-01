Coletivo SHN, de Americana, revitaliza muro da Comunidade do Coliseu

A execução do projeto ocorreu em 12 dias, entretanto, a iniciativa começou a ser idealizada para a comunidade em fevereiro, após aprovação dos moradores. “Trabalhamos em cinco pessoas, sendo três do SHN e dois convidados, o Xoxo e o Kadu Doy, que são dois artistas por quem temos muito respeito e admiração, e que têm uma versatilidade e experiência excepcional”, elogia Paranhos.

O projeto Walls Of Connection propôs a pintura de 100 muros e paredes, em 27 cidades em todo mundo, que estejam inseridas em regiões de conflito social. A ação da AkzoNobel e MasterPeace, por meio da marca de tintas Coral e do Movimento Tudo de Cor, reuniu 400 artistas e cinco mil voluntários para estas ações. O coletivo de arte urbana SHN, criado em Americana e atualmente radicado em São Paulo, foi responsável pela pintura na Comunidade do Coliseu – Favela Funchal, na Vila Olímpia, na capital paulista. Os integrantes do SHN Haroldo Paranhos, Eduardo Saretta e Marcelo Fazolin falaram sobre a experiência ao LIBERAL.

Paranhos define a experiência como “fantástica”. “Foi ótimo dividir esse momento, saber que o trabalho será uma influência direta no dia a dia da comunidade, trazendo cor, alegria, memória! É muito bom poder trabalhar ali, ‘de bem’ com os moradores, podendo brincar, conversar, ouvir histórias e ter muitos elogios e agradecimentos pelo trabalho”. Foto: Marcelo Fazolin_Coletivo SHN

Os membros do SHN perceberam mudanças na comunidade após a conclusão do projeto. “A reação dos moradores foi imediata e muito positiva. Eles se identificaram com a pintura, pois participaram da escolha dos desenhos. Para as crianças, foi um belo incentivo à arte, e para os adultos, um poderoso meio de reflexão. A felicidade ficou estampada no rosto dos moradores, e até o morador mais incomodado ficou nosso amigo ao final!”, lembra Fazolin.

E a “invasão” do coletivo americanense pela grande São Paulo não termina nesta iniciativa. Os artistas começaram o ano realizando uma grande pintura na Rua Oscar Freire, endereço de luxo da cidade, e preparam para setembro uma exposição em Amsterdam, na Holanda, conforme adianta Saretta. “E ainda tem outros projetos que não podemos revelar”, avisa, cheio de mistério. Foto: Marcelo Fazolin_Coletivo SHN

Walls of Connection pelo mundo

No exterior, o projeto Walls of Connection trouxe bons resultados. A Plaza República, centro cultural e histórico de Quito, no Equador, que estava abandonada, recebeu a ação com mural colorido do artista Carlos Moreno. Para isso, contou com a contribuição de jovens do Metropolitan Institute of Design.

Na Inglaterra, a iniciativa ocorreu no London Bankside, distrito londrino de Southwark, que testemunhou ataques terroristas. Para levar mais harmonia ao local e para celebrar a diversidade da cidade, foram reunidos diversos artistas, em um mural liderado pelo artista Siddiqa Juma – famoso por seus projetos de arte colaborativa.

Já na Indonésia, a ação ocorreu em Yogyakarta, devido à importância da cidade para a cultura local. Os murais foram pintados na área de Pakualaman, onde, desde 1998, há disputas sobre legitimidade que afetaram o desenvolvimento da região. Sob o tema “Unidade na Diversidade”, as pinturas descrevem as características únicas do país. Cerca de 200 estudantes do Instituto de Arte da Indonésia trabalharam nos projetos e puderam mostrar seus talentos e ideias.