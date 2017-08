Circuito artístico ocupa Piracicaba

O Rio das Artes é um circuito de ateliês abertos criado com a intenção de valorizar as artes visuais produzidas em Piracicaba e, durante os dois dias, os visitantes poderão conhecer o que vem sendo produzido, além de conferir a diversidade artística presente.

O evento, que integra as comemorações de 250 anos da cidade, conta também com 32 oficinas, 29 exposições e sete intervenções. Entre as exposições, está “Arte à Primeira Vista”, que busca apresentar a arte e os movimentos artísticos às crianças.

Neste fim de semana, Piracicaba vai se transformar num verdadeiro ateliê gigante. É a proposta da 6ª edição do Rio das Artes, evento realizado pelo Sesc (Serviço Social do Comércio), em parceria com a prefeitura e a Apap (Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos). Durante este sábado e domingo, das 10h às 17h, 33 espaços receberão obras de 120 artistas piracicabanos, que poderão ser visitadas gratuitamente.

Foto: Prefeitura de Piracicaba / Divulgação

O Sesc Piracicaba oferecerá dois ônibus gratuitos que passarão pelos ateliês participantes com saídas de hora em hora, entre 10h e 17h, do Largo dos Pescadores. Para participar é preciso portar documento de identidade.

Para o encerramento das atividades do sábado, primeiro dia de evento, a Casa do Povoador recebe, às 19h30, o espetáculo “As Aventuras do Fusca à Vela”, com o Grupo Ueba Produtos Notáveis.

A apresentação é gratuita e uma releitura do clássico “Moby Dick”. Já no domingo, às 17h30, o Largo dos Pescadores recebe “Samba, choro e bossa-nova”, uma confraternização de encerramento dos artistas com o público participante do Rio das Artes com Barbosa Trio composto por piano, sax e voz toca as melhores músicas dos três gêneros musicais.

Exposição

A exposição “Arte à Primeira Vista”, que integra o Rio das Artes, segue aberto à visitação no Sesc Piracicaba até o dia 3 de dezembro.

O espaço foi criado especialmente para promover o contato das crianças com a arte contemporânea brasileira e curadoria das educadoras Renata Sant’anna e Valquíria Prates.

Na mostra, estão trabalhos de artistas como Geraldo de Barros, Leonilson, Frans Krajcberg, Mira Schendel, Regina Silveira e Lygia Clark, que podem ser visitados de terça a sexta, das 13h30 às 21h30 e nos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 18h.

Acontece: O 6º Rio das Artes acontece neste sábado e domingo, das 10h às 17. A entrada é gratuita. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, no centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9240.