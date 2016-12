Cinthia Marcelle vai representar o Brasil em Veneza

A Fundação Bienal de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 27, o nome da artista mineira Cinthia Marcelle, de 42 anos, como a representante brasileira na 57ª. edição da Bienal Internacional de Veneza, em 2017. Seu projeto será uma instalação especialmente comissionada para o Pavilhão do Brasil, com curadoria de Jochen Volz.

Desde o início dos anos 2000, Cinthia Marcelle, nascida em Belo Horizonte, faz uso de suportes variados que vão da escultura ao vídeo. A artista recebeu, em 2006, o “International Prize for Performance” por seu trabalho “Gray Demonstration” e, em 2010, foi agraciada na primeira edição do “Future Generation Prize”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA TAMBÉM: Caderno com desenhos inéditos de Van Gogh será divulgado nesta terça