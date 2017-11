Cia estreia coreografia no Teatro Municipal

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Escola Popular de Balé ocupa a agenda do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, neste fim de semana. A iniciativa social, liderada pela bailarina e coreógrafa Érica Janotti, promove nesta sexta-feira a 2º Gala Popular de Dança, às 20h. O evento reúne bailarinos da região, que se apresentam voluntariamente. O valor dos ingressos será revertido para a apresentação de encerramento do ano da Escola Popular de Balé nos dias seguintes, sábado e domingo, também às 20h, quando ocorre o espetáculo “O Mundo dos Sonhos”, com os dançarinos atendidos pela iniciativa. Nos três dias também haverá a arrecadação de alimentos, realizada em parceria com o Projeto Atitute A+.

Na 2ª Gala Popular de Dança realizada pela Escola Popular de Balé, serão apresentadas cerca de 30 coreografias por artistas voluntários da região, em diversos estilos de dança, passando pela dança moderna, estilo livre, hip hop, gospel, cigana, clássica, entre outros gêneros. Nesta ocasião, a doação de um quilo de alimento junto ao ingresso de R$ 8 será obrigatória. “Temos muitas crianças que acabamos custeando, fora a estrutura dos espetáculos. Então, o valor do ingresso será revertido todo ao projeto. E os alimentos serão divididos entre as famílias dos dançarinos do projeto e as atendidas pelo Projeto Atitute A+, criado por alunas do Sesi (Serviço Social da Indústria) de Americana”, explica Erica ao LIBERAL.

Contos. Já no sábado e domingo, o palco do Lulu Benencase será ocupado pelo espetáculo “No Mundo dos Contos”, que equivale ao encerramento do ano letivo da Escola Popular de Balé. Erica enfatiza que o elenco é integrado por cerca de 300 pessoas, desde crianças a adultos, incluindo portadores de deficiências físicas, que são atendidos em diversos bairros de Americana. “Neste espetáculo, procuramos entender o caminho dos contos”. Os ingressos para as apresentações de “O Mundo dos Contos” custam R$ 35, e a doação de alimentos é opcional.