Centro de Memória de Hortolândia busca fotos da estação

O Centro de Memória Professor Leovigildo Duarte Junior, em Hortolândia, já está preparando a programação para celebrar o centenário da Estação Jacuba, onde está localizada a instituição. A primeira atividade deste planejamento é uma exposição de fotos, que será realizada no próximo mês de abril. Para isso, o Centro de Memória promove uma campanha junto à população para obter imagens do espaço. Os interessados que tiverem fotos da Estação Jacuba, de qualquer data, e quiserem participar, devem levar as imagens ao local de terça a sexta-feira, das 9h às 16h45. O prazo para apresentar as fotos é até 20 de fevereiro.

As fotos serão digitalizadas e devolvidas aos seus proprietários no instante da apresentação das imagens no Centro de Memória. Quem já tiver fotos digitalizadas pode levar os arquivos em CD ou pen drive, que serão copiados e também devolvidos na hora. Os responsáveis pelas fotos terão de assinar um termo de autorização de uso. As fotos serão usadas na exposição e também em demais publicações da Prefeitura de Hortolândia que se refiram à história do município. Nestes casos, os créditos dos responsáveis pelas fotos serão citados.

Foto: Divulgação_Prefeitura de Hortolândia

O diretor de Cultura de Hortolândia, Paulo Germano, observa que o Centro de Memória já tem feito um trabalho similar de resgate de imagens e objetos da população sobre a história da cidade. “Agora, com esta campanha, queremos intensificar este acervo, enriquecendo com imagens da estação. O material original será devolvido e as fotos digitalizadas serão catalogadas e arquivadas”. A equipe ainda pensa na forma como as fotos serão impressas para uso na exposição de abril. “Estamos definindo, algumas serão em papeis fotográficos maiores, outras serão usadas em banners, outras ainda para materiais específicos para exposição, como acrílico e PVC”.

O centenário da Estação Jacuba será celebrado em 1º de abril, data que equivale ao primeiro registro de parada de um trem no local. Germano adianta que, mesmo sem outras atrações definidas, os 100 anos devem ser lembrados em uma programação de fim de semana, pela coincidência da data cair em um sábado. “Também deveremos contar com atrações de artistas locais na ocasião”, antecipa o diretor.

O Centro de Memória fica na Rua Rosa Maestrelo, 2, Vila São Francisco. Informações pelo telefone 3865-2678. Foto: Fabiana Tavares

Prédio concentra atualmente iniciativas de resgate histórico da cidade

Um dos pontos históricos de Hortolândia, a antiga Estação Ferroviária Jacuba foi instalada em 1917 no mesmo local onde antes funcionava o ponto telegráfico. O prédio da estação foi restaurado pela Prefeitura, e abriga desde 2013 o Centro de Memória Professor Leovigildo Duarte Junior. A instituição é mantida pela Secretaria Municipal de Cultura e reúne acervo sobre a história do município. O local dispõe de videoteca, biblioteca, mapoteca, fototeca e terminal de consulta digital.

A partir do projeto de lei de número 19/2013, o espaço passou a levar o nome Leovigildo Duarte Junior, o Professor Leo, como era carinhosamente conhecido no município. Natural de Araras, interior de São Paulo, ele desenvolveu estudos sobre a economia, história, geopolítica, cultura e o resgate histórico de Hortolândia e Sumaré. Em Hortolândia, atuou no final da década de 1990 na formulação e implantação das políticas públicas na cidade. Na mesma época, participou dos primeiros registros artísticos do município, como festivais de teatro, poesia, música, o projeto “Poeta do Ano” e a constituição da rede de ensino da cidade. Leovigildo também escreveu o livro “Cartilha de Emancipação – História de Hortolândia”, desenvolvido por meio do Departamento de Cultura e Turismo em 1993.