Centro Cultural de S.Bárbara abre inscrições para oficinas

Mais um espaço cultural de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para oficinas gratuitas. O Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux têm oportunidades para aulas de jazz fitness, dança do ventre, manicure e unhas artísticas, pintura em óleo sobre tela, pintura em tecido e capoeira. As aulas serão iniciadas a partir do dia 6 de março. Foto: Divulgação

As atividades de unhas artísticas serão realizadas às segundas, das 9h às 11h, com a professora Cris Caetano. Já às quartas serão oferecidas as aulas de pintura em óleo sobre tela, com a professora Elisabete Padovezi, das 12h30 às 14h30. Às terças e quintas-feiras ocorrem as aulas de jazz fitness, com Juliana Daniel, das 10h às 10h45, dança do vente, das 10h45 às 11h30, e somente às terças pintura em tecido, das 12h30 às 14h30, com Elisabete Padovezi. E as aulas de capoeira ocorrem às sextas, das 9h às 10h30 e das 13h às 14h30, com o professor Motta.

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de fevereiro. Eles devem apresentar o RG e comprovante de endereço no momento da matrícula. Menores de 16 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável. As atividades são voltadas para maiores de 12 anos, com exceção das aulas de capoeiras, que serão oferecidas para maiores de seis anos de idade. As inscrições podem ser realizadas pessoalmente de segunda a sexta, das 9h às 15h. O Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux fica na Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Roberto Romano. Informações pelo telefone 3454-0331.