Britney Spears volta a pintar e tem obra vendida por 10 mil dólares

Britney Spears voltou a praticar a sua nova paixão: pintar. A cantora americana compartilhou um vídeo onde aparece junto com os filhos Sean Preston, 12, e Jayden James, 11, pintando ao som da musica Let Love Rule, de Lenny Kravitzs.

Recentemente a pop star começou a explorar um outro lado criativo dedicando-se a pintar telas. Em outubro ela compartilhou um vídeo onde aparece criando uma outra obra.

O quadro foi colocado à venda num leilão de caridade organizado em Las Vegas, no início de novembro. A intenção do evento era levantar dinheiro para VegasCares, uma organização beneficente em memória das vítimas do massacre de Las Vegas.