Bienal Naïfs do Brasil abre inscrições nesta terça-feira

O termo francês naïf foi aplicado no mundo das artes no século 19, e passou a definir a artistas vanguardistas do período. A partir disso, a crítica começou a considerar o tema aos artistas e obras com originalidade, pureza e técnicas não formais das pinturas. Mais de um século depois, a arte naïf continua sendo produzida mundo afora, inclusive no Brasil. E para fomentar este estilo artístico, o Sesc (Serviço Social do Comércio) São Paulo promove a Bienal Naïfs do Brasil, que está com inscrições abertas. Foto: Mariana Beco Sada_divulgação

O evento é realizado na unidade de Piracicaba desde 1992. O objetivo da Bienal Naïfs do Brasil é privilegiar a participação de artistas plásticos, cujas obras revelam a produção de arte ingênua, espontânea, instintiva ou popular, o que se significa o termo que batiza a mostra.

As inscrições devem ser realizadas entre esta terça-feira, e 13 de março. O evento tem abertura prevista para o dia 17 de agosto. Os interessados podem acessar a ficha de inscrição e o edital nas unidades do Sesc do estado de São Paulo ou por meio do site www.bienalnaifs.sescsp.org.br/2018.