Biblioteca realiza 4º edição do AmericanaZINE neste sábado

Foto: Divulgação

Acontece neste sábado, na Biblioteca Municipal de Americana, a quarta edição do AmericanaZINE, evento que vai expor trabalhos de diversos artistas da RPT (Região do Polo Têxtil), promovendo uma verdadeira troca de ideias sobre experiências coletivas na cultura e comunicação. Além disso, o acervo de zines da biblioteca também será exposto. O evento também vai contar com intervenções artísticas do Coletivo Trez e um show acústico com a banda Vício e o projeto Earlier.

O AmericanaZINE é um evento realizado anualmente pela Biblioteca de Americana que visa expor e difundir o movimento artístico dos zines, abrindo espaço para artistas da região mostrarem sua produção. “Além disso, todo ano recebemos publicações de diferentes partes do país para compor um acervo de zines próprio da biblioteca”, afirmou Miguel Rodrigues, um dos organizadores. A quarta edição do AmericanaZINE acontece na Praça Comendador Müller, no centro, das 14h às 18h.

