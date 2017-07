Artista transforma fobias em obras de artes na Biblioteca de Americana

A artista mineira Sarah Ferreira Gomes dos Santos apresenta o projeto “A Beleza das Fobias” na Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, de Americana. As obras podem ser conferidas no local de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, até o próximo 28. A entrada é gratuita.

Natural de Ouro Fino, Minas Gerais, Sarah cresceu em uma família de artistas, que sempre incentivaram e apoiaram seu desenvolvimento criativo. Investindo no seu talento, ela formou-se Bacharel em Artes Plásticas pela Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, em 2013. Foi neste período que a artista começou a desenvolver o projeto “A Beleza das Fobias”. Segundo ela explica, o trabalho trata de questões pessoais ligadas ao anseio da superação das suas próprias fobias de aranhas e borboletas.

Foto: Divulgação

“Por meio da elaboração de pinturas em aquarela, coloco elementos simbólicos, que são reconfortantes para mim, em conjunto com os insetos, sendo eles partes do meu corpo, que remetem ao feminino e o materno, flores que remetem a natureza e o belo. Com este trabalho espero que as pessoas pensem a respeito de suas próprias fobias, de uma forma positiva e tornem o assunto mais leve para si mesmos”, completa a artista.