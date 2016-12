Arte urbana de Americana ganhou destaque em 2016

O mercado de arte tem sido afetado pela crise econômica mundial. A Telaf (The European Fine Art Foundation) divulgou no começo de 2016 seu relatório anual sobre o mercado artístico, e segundo os dados da instituição, as vendas mundiais de arte caíram de 68,2 bilhões de dólares em 2014 para 63,8 bilhões de dólares em 2015. Estados Unidos, Grã-Bretanha e China lideram o segmento. Entretanto, as vendas de arte brasileiras para o exterior aumentaram 97,4% no mesmo período, o que representa 66,9 milhões de dólares. As informações foram divulgadas em pesquisa desenvolvida pela Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e a Abact (Associação Brasileira de Arte Contemporânea). Foto: Arquivo_O Liberal

Em uma cidade onde não há grandes galerias ou museus, o que resta aos artistas da região são os espaços urbanos. Mas, nem por isso, eles têm conquistado menos prestígio. Quem consagrou-se em 2016 foi o artista plástico americanense Leonardo Smania, que passou a ser reconhecido no fim do ano passado com o mural criado para a campanha mundial “Education Is Not a Crime”, na Avenida São Jerônimo, no Jardim Bela Vista. Em janeiro de 2016, o mural foi eleito entre os 30 melhores do Brasil pelo site “Street Art Brasil”.

A partir deste reconhecido, Smania continuou produzindo obras que não só impressionam pela técnica, na qual sem ao menos riscar o lugar onde será realizada a pintura, ele consegue retratar a imagem de uma pessoa de forma realista, mas também pela sua mensagem social. Sua produção mais recente é a campanha “Juntos Somos Fortes”, em que ele retrata alunos-clientes da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana. Dois murais da ação já podem ser vistos em Americana, na Rodoviária da cidade e na Avenida Brasil, este último lançado neste mês de dezembro.

Também com raízes na arte de rua, o coletivo americanense SHN conquistou mais uma oportunidade internacional em 2016. Em atividade desde 1998, o grupo conseguiu destaque neste cenário urbano por meio de pôsteres, adesivos, e demais vertentes da “street art”, sempre usando imagens universais, sejam tridentes, copos americanos, caveiras, cruzes ou bocas. Este ano, os artistas percorreram cidades da Inglaterra e França por 45 dias. A turnê foi dividida em exposições coletivas, com mais artistas brasileiros e estrangeiros, pintura de paineis, produção de trabalhos independentes para a rua, oficina e workshop para crianças e adultos e live painting. Foto: Marcelo Fazzolin

130 anos de Tarsila do Amaral

No dia 1º de setembro de 2016 celebrou-se os 130 anos da pintora Tarsila do Amaral. Ela é natural de Capivari, e foi criada em uma família rica, que mantinha fazenda de café. Tarsila consagrou-se na arte por ser uma das principais integrantes do movimento modernista brasileiro. Para lembrar a data, a sobrinha-neta da artista, Tarsilinha do Amaral, lançou o livro “Abaporu, Uma Obra de Amor”. A herdeira defende uma nova teoria sobre a criação do icônico quadro de Tarsila, que hoje pertence ao acervo do Malba (Museu de Arte Latino-Americana) de Buenos Aires.

De acordo com Tarsilinha, ao contrário do que dizem os especialistas das artes, que o “Abaporu” teria sido inspirado em lendas que a artista ouvia dos negros da sua fazenda na infância, o quatro é, na verdade, o seu autorretrato. “Pensei na pintora sentada na frente de um espelho inclinado, pensando em qual presente ela daria para seu marido. Nesta perspectiva, o pé fica bem grande, e a cabeça fica pequena, da mesma maneira que está no quatro”, explicou Tarsilinha em entrevista ao LIBERAL.