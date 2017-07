Arraial Afro-Julino ocorre em sua 14ª neste fim de semana

O Arraial Afro-Julino, realizado pela Comunidade Jongo Dito Ribeiro, em Campinas, ocorre em sua 14ª edição neste sábado (8). A programação será iniciada ao meio-dia, na Casa de Cultura Fazenda Roseira, e segue até às 6h de domingo (9), com atrações que remetem ao período festivo e às manifestações culturais afro-brasileiras.

A festa julina de culturas afro-brasileiras é realizada no mesmo local que abriga o primeiro Centro de Referência Jongueiros do Sudeste, a Comunidade Jongo Ribeiro, do Estado de São Paulo. O projeto visa aproximar a população destas manifestações culturais, desenvolvidas a partir das influências da cultura africana no Brasil.

Foto: Divulgação

O evento será iniciado com o terço a São Bento, e em seguida serão realizadas as apresentações culturais e artísticas, de grupos parceiros de diversas localidades paulistas. Entre as atrações estão artistas não só de jongo, como também do samba, maracatu, bateria, rap e outras manifestações culturais afro-brasileiras.