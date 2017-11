Apaixonado pelo preto e branco, Tyto Neves lança seu segundo livro

Foto: Tyto Neves - Divulgação

No fim da década de 1990, o novaodessense Tyto Neves decidiu trocar a faculdade de Arquitetura pelo universo da fotografia. Naquela época, ele não poderia prever que conquistaria uma carreira tão bem-sucedida no ramo. Mas por ter feito carreira na capital paulista, poucas pessoas da região conhecem seu trabalho. E foi com o objetivo de apresentar-se aos “vizinhos” que Neves optou em lançar sua segunda obra, o livro independente “Lições Para Compartilhar”, na Biblioteca Municipal de Americana, cidade onde reside atualmente. O evento ocorre nesta quarta-feira, às 19h30, com entrada gratuita. Além de apresentar a obra, o lançamento contará com um bate-papo com o autor sobre o mercado de publicações.

A partir do olhar do fotojornalismo e da fotografia social, Neves fotografou casamentos, migrou para retratos, e especializou-se em fotografia de gestantes, tornando-se um dos pioneiros da área. Em 2006, Neves dava aulas de Fotografia e foi convidado para palestrar em Curitiba, e, durante o evento, surgiu a oportunidade para editar seu primeiro livro, “Retratos de Família” (iPhoto Editora), publicado em 2012, que já está na segunda edição. Na ocasião da publicação, Neves voltou a morar no interior, para oferecer melhor qualidade de vida à família. “Mas, neste mesmo período, comecei a viajar para muitas cidades do Brasil, e entre estes convites fui chamado para fazer um workshop do ‘Retratos de Família’ no Japão”, conta.

LEIA TAMBÉM: 'Perfume' mescla materiais em obras abstratas

Foto: Tyto Neves - Divulgação

Reflexões. Assim surgiu seu segundo livro, “Lições Para Compartilhar”, que traz 36 das 80 reflexões feitas por ele durante a viagem ao oriente, cujo número também equivale a quantidade de horas viajadas entre sua saída do Brasil até o Japão. Os pensamentos são ilustrados por fotos feitas durante as passagens por Nagoya, Hamamatsu – província de Shizuoka e a capital Tóquio. Neves lembra que não sentiu dificuldade para fotografar os japoneses, uma vez que eles já estão acostumados com fotografias.