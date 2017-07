Ação de retomada do CAC pela Prefeitura de Hortolândia revolta voluntários

A Prefeitura de Hortolândia iniciou a retomada do CAC (Centro de Arte e Cultura) de Hortolândia, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, na tarde da última terça-feira (25). Entretanto, a ação ocorre em desacordo com os voluntários que atuam desenvolvendo atividades gratuitas junto a comunidade desde 2009. Eles afirmam que o procedimento ocorreu sem diálogo com os membros da organização do CAC.

Kadmiel Henrique Cardozo dos Santos, que é um dos membros do CAC, contou ao LIBERAL nesta quarta-feira (26) que membros das secretarias de Cultura, Esporte e Lazer e Segurança foram ao local na tarde de terça (25), acompanhados da Guarda Municipal, e retiraram os voluntários do local à força.

“Eles não tinham o mandado de reintegração de posse e já começaram a fazer ‘estardalhaço’. Disseram que se não saíssemos hoje [terça] iam jogar gás lacrimogêneo, de pimenta, que inclusive soltaram em mim. Teve agressão física e aí tivemos que sair. Lacraram o espaço, dizendo que ele é público, e estamos desde então fazendo vigília porque nossas coisas estão lá dentro”, contou. Os membros da organização do CAC inclusive realizaram filmagens da ação violenta e publicaram nas redes sociais na terça-feira.