68ª Festa do Figo começa neste sábado em Valinhos

A 68ª Festa do Figo e 23ª Expogoiaba de Valinhos começam neste sábado, dia 14, e segue até o dia 29 de janeiro no Circuito das Frutas. A programação é gratuita e considerada uma das mais tradicionais da RMC (Região Metropolitana o de Campinas). O evento ocorre no Parque Municipal de Feiras e Exposições Monsenhor Bruno Nardini, de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 23h.

Durante a festa, será realizada venda e leilão de frutas, vendas de itens diversos no pavilhão industrial, gastronomia nipo-brasileira e italiana, parque de diversões, visitas guiadas de agroturismo e ecoturismo, exposições de frutas, artesanato e carros antigos, entre outras atividades. Além disso, mais de 70 atrações musicais serão realizadas durante a programação. Foto: Associação Circuito das Frutas

Quatro palcos recebem apresentações de diversos gêneros musicais, com grupos da região. O Palco 1 receberá cerca de 40 shows nos estilos pop rock nacional, bandas de baile, sertanejo, covers de grupos famosos, gospel e pagode. Nos dias de semana, as apresentações serão sempre a partir das 19h30. A primeira atração do palco 1 será a Orquestra de Violas Cultura Caipira de Valinhos. Nos próximos finais de semana, serão ampliados os horários. As atrações começarão mais cedo aos sábados, a partir das 15 horas, e aos domingos a partir das 10 horas.

Já no Espaço Adoniran se apresentarão grupos de samba e pagode, sempre às sextas, sábados e domingos, a partir das 20h. No Palco do Rock, bandas de Valinhos se apresentarão às sextas e sábados, a partir das 19h30. Aos domingos as apresentações terão início às 18h. No Espaço Italiano, coordenado pela Associação Italiana, estão programados shows típicos aos domingos, na hora do almoço e no fim de tarde. Para as crianças, estão previstas oficinas de pintura de rosto e bexigas aos sábados e domingos, sempre das 15h às 19h.

