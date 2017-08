44º Salão de Humor de Piracicaba será composto por 410 obras

No último fim de semana, o júri de seleção do 44º Salão Internacional de Humor de Piracicaba escolheu as obras que serão expostas na mostra. O resultado foi divulgado na última quarta-feira. O Armazém 14 do Engenho Central será ocupado por 410 trabalhos, de 215 artistas, referentes à 32 nacionalidades. Entre eles, estão 108 caricaturas, 70 charges, 79 cartuns, 73 tiras, 46 prêmios temáticos Criança e 34 temáticos Saúde. A lista completa dos artistas pode ser conferida no site www.salaointernacionaldehumor.com.br. Foto: Mehmet Zeber

As obras podem ser conferidas pelo público a partir do próximo dia 26 de agosto, até 12 de outubro, com entrada gratuita. Segundo os jurados, entre os temas predominantes estão críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revisto em caricaturas e charges, e ao muro que ele propôs para separar o País do México. As tecnologias e as redes sociais também foram bastante abordadas, assim como o drama dos refugiados.

O júri de seleção foi composto pelos cartunistas William Hussar, Junião e Orlando Pedroso, pelo professor do curso de publicidade, propaganda e criação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ricardo Morellato, pelo caricaturista Baptistão, pela ilustradora Maria Eugênia e pela produtora cultural Ana Helena Curti.