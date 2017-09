Após obra para público adulto, Pedro Bandeira lança ‘Esses Bichos Maluquinhos!’

Se você falasse há pouco tempo com Pedro Bandeira – escritor consagrado por suas inúmeras histórias infantis e juvenis, como A Droga da Obediência – sobre a possibilidade de ele escrever uma obra destinada ao público adulto, o autor de 75 anos seria categórico: não é possível. Bandeira, no entanto, vai participar de mais uma Bienal do Livro do Rio para lançar outro infantil, Esses Bichos Maluquinhos! (Moderna), com ilustrações de Adilson Farias, e ainda vai aproveitar o evento para autografar Melodia Mortal – Sherlock Holmes Investiga as Mortes de Gênios da Música (Rocco), sua primeira experiência no universo de livros adultos, escrito em parceria com o amigo e médico Guido Carlos Levi.

“Em uma das caminhadas que sempre faço com ele, Guido falou que estava intrigado com a forma como morreram gênios da música clássica. Eu o aconselhei a escrever um livro não-acadêmico sobre o assunto. Ele disse que não teria coragem de fazer sozinho, e, em seguida, me atiçou ao perguntar se não queria escrever junto com ele. Ao me provocar, levei o assunto a sério e escrevemos na maior diversão Melodia Mortal”, conta o escritor ao Estado sobre seu primeiro livro para o público adulto.

Na feitura dos dois livros, o autor revela que o processo é o mesmo. “É contar uma história para interlocutores de diferentes idades e interesses diversos.” Ele estará na estande da editora Rocco no feriado de 7 de setembro, autografando Melodia Mortal, e, nos dias 8 e 9, lança Esses Bichos Maluquinhos!, escrito para crianças de até cinco anos, que ainda não aprenderam a ler e a escrever. Nos principais trechos da entrevista, Bandeira fala sobre seus livros, como tratou de temas como puberdade e a descoberta do corpo das meninas que, em alguns de seus livros, geraram protestos de pais e professores, além da frustrante e única experiência de ter visto um de seus livros, O Fantástico Mistério de Feiurinha, ser adaptado para o cinema – no filme estrelado por Xuxa, em 2009. “Se arrependimento matasse, você estaria hoje falando com um cadáver. Depois do filme Xuxa em o Mistério de Feiurinha, as vendas do meu livro caíram muito. E o filme é muito ruim.”