Aos 75 anos, Paulinho da Viola estreia nas redes sociais

No dia em que comemora 75 anos, o cantor e compositor Paulinho da Viola estreou nas redes sociais, com conta no Instagram e Facebook. No primeiro post, no Instagram, Paulinho dá as boas vindas ao seguidores, que já somam mais de 2.000 e fala da turnê Paulinho da Viola encontra Marisa Monte. “Foi uma coisa muito especial para mim”, diz.

Desde maio desse ano, ele está em turnê com o show com a cantora e tem apresentações agendadas no dia 17 e 18/11, no KM de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro, e 24 e 25/11, no Citi Bank Hall, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Longa de terror 'Motorrad' é selecionado para o Festival de Toronto