Anitta lança primeira música em inglês e revela novas parcerias

Anitta prometeu um clipe novo por mês e já no terceiro dia de setembro começou a cumprir. Neste domingo, 3, a cantora lançou a música Will I See You, sua primeira canção em inglês.

A música é uma parceiria com Poo Bear, produtor que trabalha com Justin Bieber. Anitta a define como uma “bossa nova em inglês”, apesar de revelar durante a coletiva de imprensa que o produtor não conhecia o estilo quando criou a música. E pelo jeito a cantora ficou bastante feliz com o resultado. “Uma equipe genial que fez acontecer algo exatamente do jeito que eu esperava e desejava. Poo é um grande amigo e um profissional completo. Estar ao lado dele, sem dúvida, foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira até agora”, disse.

LEIA TAMBÉM: Pabllo Vittar cancela apresentação no 'Criança Esperança' por problema de saúde

Enquanto muitos esperavam que o lançamento do mês fosse Vai Malandra, com clipe gravado no Vidigal, a cantora produziu em segredo o clipe de Will I See You em um casarão em São Paulo.