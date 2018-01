Anitta e Pabllo Vittar ganham cover na televisão portuguesa

Anitta e Pabllo Vittar foram tema de um cover na televisão de Portugal. Dois artistas portugueses imitaram as cantoras brasileiras no clipe Sua Cara, parceria com o grupo de música eletrônica Major Lazer.

“Esta loucura nasceu de um ultimato que me fizeram: Vai fazer a Anitta!. E eu disse ‘Tá'”, contou Sofia Ribeiro sobre o surgimento da ideia. Ela é uma atriz portuguesa que participou da competição A Tua Cara não me é Estranha, da emissora TVI.

Na disputa, artistas de Portugal interpretam ícones da música nacional e internacional. Como Sofia recebeu o desafio de interpretar Anitta em Sua Cara, ela convidou Eric, seu amigo, para fazer o papel de Pabllo Vittar.