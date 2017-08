André Bankoff surpreende Maria Eugênia Suconic com pedido de casamento

Em seu Instagram, a apresentadora do Adotada, da MTV, compartilhou com seus seguidores uma foto da aliança que ganhou de seu futuro marido.

O casal está junto desde agosto do ano passado, mas já vive sob o mesmo teto há alguns meses.

“Ele me surpreende chorando, tremendo e tirando de dentro do casaco uma caixinha com o anel mais lindo que eu já vi e perguntando se eu queria ficar ao seu lado pro resto da vida!”, disse Mareu na legenda da foto.

Tobico, cachorrinho do casal, foi a ‘testemunha’ do pedido.

LEIA TAMBÉM: Lázaro Ramos exibe ponto de vista sobre discriminação e formação de identidade