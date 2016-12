A apresentadora do MasterChef Profissionais (Band), Ana Paula Padrão, questionou participantes do programa se eles tiveram posturas machistas durante a temporada. A fala foi exibida em uma reunião com todos os integrantes da atração, exibida na noite de terça-feira, 20.

A discussão começou quando a apresentadora relembrou o momento em que o participante Ivo Lopes mandou Dayse Paparoto, que venceu a temporada, varrer o chão e questionou se ele era machista, ao que ele respondeu: “Gente do céu, imagina, de jeito nenhum. Não, não sou machista, jamais!”. Então Ana Paula disse: “O que é isso aí então? Preconceito?”.

Marcelo Verde, vice-campeão da temporada, se envolveu na discussão e questionou a edição do programa, relembrando um episódio em que a participante Fádia ficou descontente com uma tarefa.

“Eu falei: ‘A Fádia vai desossar’, e o que ela falou? ‘Dois homens e eu que fiz’. Então ela vai fazer porque é mulher e vai para cima, mas simplesmente inverteram com ela falando: ‘Dois homens e eu que fiz’? Onde está o lado do feminismo e do machismo?”, disse Marcelo.

Nisso, a apresentadora conceituou o feminismo: “Em primeiro lugar, não sei se desossar é o lado podre. Sou uma leiga, como diz o João. Segundo, machismo não é o contrário. Ou melhor, o feminismo não se opõe ao machismo. O feminismo é apenas a necessidade e a defesa de que ambos os gêneros tenham as mesmas oportunidades”.

A discussão se prolongou até que Dayse resolveu neutralizar a discussão. “O pessoal que está em casa não entende a pressão que a gente passa aqui. Aqui é muito mais pressão do que em uma cozinha normal. De verdade, não fiquei nada ofendida com isso, tanto que vocês viram que não fiz nada. Está tranquilo. Acho que essa colocação que ele fez só foi uma frase mal colocada, mas tudo bem”, afirmou a campeã.