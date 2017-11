Americana inicia distribuição de ingressos para projeto natalino

Para manter a organização das atividades natalinas, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana) inicia nesta terça-feira a distribuição dos ingressos para o espetáculo “Casa de Noel”. A atração está marcada para o dia 25 de novembro, às 20h, no Teatro Municipal de Arena Elis Regina. Serão distribuídos 1.100 ingressos, com o limite de duas entradas por pessoa. Foto: Divulgação

As entradas são gratuitas e podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, em dois endereços: na sede da Sectur, nas imediações do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, localizado na Avenida Brasil, 1.293, Parque Residencial Nardini; ou na bilheteria do Teatro de Arena, que fica na Rua Sergipe, 88, Jardim Colina. Informações sobre as entradas podem ser obtidas pelos telefones 3408-4800 ou 3462-7395.

O projeto Casa de Noel foi criado no ano 2000, em Piracicaba, e traz ao palco um Papai Noel diferente, em uma versão de cantor. Ele não apresenta somente cantigas natalinas, como também mescla tradicionais faixas da MPB, sucessos infanto-juvenis e clássicos regionais. As canções são apresentadas em formato ao vivo, com o Papai Noel Cantor acompanhado de banda.